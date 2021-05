Pays-Bas: Carlos Ghosn condamné à rembourser 5 millions d’euros à Nissan et Mitsubishi

La justice néerlandaise a condamné, ce jeudi 20 mai, l’homme d’affaires Carlos Ghosn à rembourser une somme estimée à 5 millions d’euros de rémunérations à l’alliance Nissan-Mitsubishi.

Carlos Ghosn de nouveau rattrapé par la justice. L’homme d’affaires franco-libanais, accusé pour fraude, a été condamné à verser 5 millions d’euros à l’alliance Nissan-Mitsubishi. Selon le tribunal, le montant que l’homme d’affaires doit rembourser est égal aux paiements nets qu’il a reçus de la co-entreprise, entre avril et novembre 2018.

A lire aussi: Japon: 10.000 euros d’amende pour avoir insulté une célébrité qui venait de se suicider

Ces revenus avaient été versés en 2018 à l’ancien patron de l’Alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi par Nissan-Mitsubishi BV, la co-entreprise basée aux Pays-Bas. Or, pour ces entreprises, l’homme d’affaires franco-libanais n’aurait pas dû les toucher. Dans son communiqué, le tribunal a expliqué que le contrat précédent, qui avait débuté en juillet 2012, avait expiré en avril 2018, et que Ghosn devrait désormais rembourser les salaires qu’il avait touchés, entre avril et novembre 2018, soit près de cinq millions d’euros.

Carlos Ghosn, qui compte faire appel de la décision du tribunal, avait intenté une action en justice contre l’entreprise concernée, pour contester ce qu’il qualifie de licenciement illégal. Il réclamait 15 millions d’euros de compensation.