Ouganda: Yoweri Museveni a prêté serment pour un 6e mandat

Au pouvoir depuis 35 ans, le président ougandais, Yoweri Museveni, a prêté serment, ce mercredi, pour un 6e mandat consécutif à la tête de ce pays de l’Afrique de l’Est.

«Moi, Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, jure, au nom du Dieu Tout-Puissant, que j’exercerai fidèlement les fonctions du président de l’Ouganda», a déclaré Museveni au milieu des ululations de centaines de partisans de son parti, le Mouvement de la résistance nationale. «Je respecterai, préserverai, protégerai et défendrai la Constitution et observerai les lois de l’Ouganda et je favoriserai le bien-être du peuple ougandais», a-t-il juré.

Au moins 4 000 invités avaient été invités à assister à la cérémonie après la victoire de Museveni à l’élection présidentielle du 14 janvier, selon le bureau de la présidence. Parmi les chefs d’Etat présents à cette cérémonie, figure le président congolais et président en exercice de l’Union africaine, Félix Tshisekedi. Ce nouveau mandat est le 6e d’affilée pour Museveni, qui dirige le pays d’une main de fer, depuis 35 ans.