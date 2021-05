Ouganda: pour s’être défendue d’un viol, une jeune mineure perd une main

En Ouganda, une jeune mineure de 16 ans a perdu l’une de ses mains alors qu’elle tentait de se défendre contre un jeune homme de 25 ans, qui tentait de la violer. Son bourreau lui aurait coupé la main droite alors qu’elle revenait des champs.

Mercredi, le tribunal de grande instance de Mbale a traité un dossier, qui a fait pleurer tout l’Ouganda. Il s’agissait d’une tentative de viol sur mineure. Evelyn Namasopo, une jeune adolescente de 16 ans, a perdu l’une de ses mains pour s’être défendue contre Derrick Kuloba, son bourreau de 25 ans, qui voulait la violer.

A la barre, la jeune fille a déclaré que le 4 juillet 2020, alors qu’elle revenait de la forêt pour chercher de la litière et de la nourriture pour sa mère malade, elle a été attaquée par Derrick Kuloba, qui lui a barré la voie avec une machette avant de lui couper la main. « Il (Kuloba) a commencé à m’ordonner de me déshabiller et quand j’ai refusé, il a sorti une machette et a commencé à me couper. Il voulait me couper la tête mais je l’ai bloqué avec ma main droite », a-t-elle déclaré.

La jeune adolescente qui présente plusieurs cicatrices sur le corps a également accusé la police de vouloir étouffer l’affaire. «J’ai besoin de justice de cette cour parce que je suis maintenant handicapée. Je ne suis pas capable de faire des activités quotidiennes comme j’en avais l’habitude. Je ne peux même pas écrire», a-t-elle fait savoir. Le tribunal devrait délibérer dans les prochaines semaines.