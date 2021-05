ONU: passe d’armes entre Israël et la Palestine

De vives altercations verbales ont été enregistrées entre l’Israël et la Palestine ce dimanche, dans l’enceinte du conseil de sécurité de l’ONU. Les deux parties se sont accusées à tort et à travers, sans pour autant lancer un appel à dialoguer, pour résoudre le conflit né des violences à Jérusalem.

Outre la voie des armes, une guerre de communication se mène entre Israël et la Palestine, qui, depuis des lustres, se livrent un combat sans merci. Ce dimanche 16 mai 2021, les deux protagonistes se sont verbalement agressés au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

En effet, l’ambassadeur israélien aux États-Unis et auprès de l’ONU, Gilad Erdan, a accusé le mouvement palestinien Hamas d’avoir « prémédité » une guerre avec Israël et de vouloir « s’emparer du pouvoir en Cisjordanie », lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur le Proche-Orient. « Le Hamas a choisi d’accélérer des tensions, utilisées comme prétexte, pour commencer cette guerre » avec Israël, a affirmé le diplomate israélien.

Telle une réponse du berger à la bergère, la Palestine n’a pas tardé à répliquer. En effet, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a vivement dénoncé devant le Conseil de sécurité de l’ONU, « l’agression » d’Israël contre « le peuple » palestinien et ses « lieux saints ». « Certains ne veulent pas utiliser ces mots – crimes de guerre et crimes contre l’humanité – mais ils savent que c’est la vérité », a-t-il dit lors d’une réunion en urgence du Conseil de sécurité, en critiquant « la politique coloniale » des Israéliens.

Le conflit israélo-palestinien désigne le conflit qui oppose Palestiniens et Israéliens au Proche-Orient. Il oppose deux nationalismes et inclut une dimension religieuse importante, du fait qu’Israël est un État juif, à majorité juive et que les Palestiniens sont majoritairement musulmans. Ce conflit date de 1948. Cette année, l’ont déplore déjà, de nombreuses victimes dès deux côtés. Un responsable du Hamas a notamment été tué dans les frappes israéliennes.