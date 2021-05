ONU: la RDC officiellement candidate au Conseil de sécurité comme membre non-permanent

Le président de la RDC, Félix Tshisékédi, a annoncé officiellement, ce samedi, la candidature de son pays au Conseil de sécurité de l’ONU, comme membre non-permanent, ont rapporté les médias locaux.

Président en exercice de l’Union Africaine (UA), Félix Tshisekedi a annoncé officiellement, ce samedi, la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l’ONU, comme membre non-permanent pour la période 2022-2023. Devant les diplomates accrédités en RDC, le dirigeant congolais a réaffirmé la volonté de son pays de siéger à ce poste, quelques heures après une rumeur sortie du Congo Brazzaville à propos d’un prétendu désistement de la RDC en faveur du Gabon, autre pays en lice pour ce poste.

« Nous avons présenté notre candidature en 2019 et nous sommes pleinement engagés dans cette aventure importante. Etant consciente du rôle géostratégique important qu’elle joue pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, c’est avec humilité et détermination que la République démocratique du Congo rappelle au monde qu’elle se situe au cœur de l’Afrique centrale et à la jonction de quatre Afrique du nord, du sud, de l’est et de l’ouest« , a déclaré Félix Tshisekedi.

Membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU de 1982 à 1983 et 1990 à 1991, la RDC veut occuper à nouveau ce fauteuil. Actuellement, le Niger, le Kenya et la Tunisie gardent les places africaines. Pour rappel, le Conseil de sécurité se compose de cinq membres permanents (Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et de dix membres non-permanents élus par l’Assemblée générale pour une période de deux ans. Le conseil a, notamment, pour mission de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et principes des Nations Unies.