Officiel: Zinedine Zidane n’est plus l’entraineur du Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé officiellement, ce jeudi 27 avril 2021, via un communiqué, le départ de Zinedine Zidane de son poste d’entraîneur. Le Français quitte le club cette fois-ci sur une saison blanche.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Le club vient de l’annoncer au travers d’un communiqué publié sur son site officiel. Parti par la grande porte, en mai 2018, après avoir offert neuf nouveaux trophées, dont trois Ligue des Champions au Real Madrid, Zinedine Zidane était revenu, un an plus tard. Champion l’an passé, le coach français quitte le club, cette fois-ci, sur une année blanche.

C’est l’entraîneur français, lui-même, qui a pris la décision de quitter le club, comme l’indique le Real dans son communiqué:

«Le Real Madrid C. F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa phase actuelle, en tant qu’entraîneur de notre club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre remerciement pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu’a représenté sa personne pour le Real Madrid. Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu’il a été en tant qu’entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu’il est dans le cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison ».

Une page se tourne à la Casa Blanca, qui va désormais s’activer pour trouver rapidement un remplaçant à Zinedine Zidane. Les noms d’Allegri et Raul sont actuellement à l’étude pour succéder au Français sur le banc du Real. Il y a aussi la folle rumeur, Antonio Conte, qui prend de l’ampleur depuis le départ du technicien italien du banc de l’Inter, dans la journée d’hier.