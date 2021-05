Officiel: José Mourinho, nouvel entraîneur de l’AS Roma

Le club italien de l’AS Roma a annoncé, ce lundi, l’arrivée de José Mourinho sur le banc romain. Le technicien portugais, limogé de Tottenham, il y a quelques jours, va prendre les rênes de l’équipe, à partir de la saison prochaine, en remplacement de Paulo Fonseca.

Le chômage de José Mourinho n’aura finalement duré que quelques jours. En effet, moins d’une semaine après son licenciement à la tête de Tottenham, le technicien portugais a trouvé un nouveau point de chute. Le Special one va entraîner le club italien de l’AS Rome à partir de la saison prochain.

Les dirigeants romains viennent d’annoncer la nouvelle, confirmant par la même occasion, le départ de Paulo Fonseca à la fin de la saison. Le Portugais de 58 ans arrivera donc cet été et a signé jusqu’en juin 2024 avec le club italien.

« Nous sommes ravis et excités d’accueillir José Mourinho dans la famille de l’AS Roma, ont déclaré le président Dan Friedkin et le vice-président Ryan Friedkin. José est un champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux et qui apportera un leadership et une expérience extraordinaires à notre projet ambitieux. La signature de José représente un grand pas en avant dans la construction d’une mentalité de gagnant solide et durable dans notre club. »