Officiel: Allegri est de retour sur le banc de la Juventus

Deux ans après son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri retrouve le banc turinois. Libre depuis son départ en 2019, le coach de 53 ans vient remplacer Andrea Pirlo, a annoncé le club, ce vendredi 28 mai 2021.

Après une saison décevante, même si les Bianconeri ont arraché une place en Ligue des Champions, les dirigeants de la Vieille Dame ont entamé les grandes manœuvres. Après avoir annoncé le licenciement d’Andrea Pirlo, la direction turinoise n’a pas tardé à installer son remplaçant.

Et, c’est Massimiliano Allegri qui va retrouver le banc de la Vieille Dame, deux ans après son départ. Le club a rendu l’information officielle via un communiqué sur son site: «Massimiliano Allegri est le nouvel entraîneur de la Juventus. Allegri retrouve un banc qu’il connaît très bien, un club qu’il aime et l’aime, pour entamer un nouveau voyage ensemble aujourd’hui, vers de nouveaux objectifs.», peut on lire.

Un retour qui va faire le plus grand bien à la Juve, si le coach connaît autant de succès que lors de son premier passage de 2014 à 2019. A cette époque, l’Italien avait remporté cinq Scudetti, quatre Coupes d’Italie, deux Supercoupe d’Italie et avait emmené son équipe en finale de Ligue des Champions en 2015 et 2017.

Ce retour risque aussi de mettre un terme à l’aventure de Cristiano Ronaldo du côte de la Juventus. En effet, au moment de son départ en 2019, l’italien avait conseillé au club de se séparer de CR7, qu’il considérait comme un frein pour la progression de l’équipe.