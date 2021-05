NTIC: l’entreprise chinoise Huawei veut mettre son expertise au service du Mali

La multinationale chinoise Huawei a annoncé, ce lundi, qu’elle entend former plus de 3 000 Maliens dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC), tout en assurant aussi un programme de formation post-universitaire.

Reçu par le président malien, Bah N’Daw, le président de Huawei pour l’Afrique du Nord, Terry HE, a fait part des ambitions de l’entreprise chinoise à la première autorité du Mali. L’une de ses annonces, qui a retenu toute l’attention, porte sur la formation de plus de 3 000 Maliens dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC) que l’entreprise espère pouvoir concrétiser dans les toutes prochaines années, tout en assurant aussi un programme de formation post-universitaire.

A lire aussi: Une Malienne donne naissance à 9 bébés au Maroc

Réagissant aux différents projets de l’entreprise chinoise, le président du Mali, Bah N’Daw, a promis son soutien indéfectible et s’est félicité des différents programmes initiés en faveur du pays, souhaitant qu’il puisse y en avoir d’autres.

Présente au Mali depuis 2005, l’entreprise chinoise emploie quelque 200 personnes, dont 80% sont des Maliens. Au cours des années passées, elle a eu à former plus de 400 jeunes maliens dans le domaine de la technologie.