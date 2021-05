Nouveau roi des Zoulous, Misuzulu KaZwelithini envoie 8 vaches et 50 000 rands pour la dot de la reine Mayisela

Alors que Misuzulu KaZwelithini et Ntokozo Mayisela ont officialisé, jeudi, leur mariage avec le ministre de l’Intérieur, le nouveau roi des Zoulous a envoyé 8 vaches et et 50 000 rands à sa belle famille pour la dot de sa future reine, a annoncé une source royale à Independent Media.

Moins d’une semaine après être désigné nouveau roi des Zoulous, Misuzulu KaZwelithini passe déjà à la vitesse supérieure pour son investiture qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir. Après avoir officialisé, jeudi, son mariage avec Ntokozo Mayisela, le monarque a envoyé dans la foulée une délégation royale pour payer la lobola (la dot) pour sa chérie de longue date.

Le nouveau roi Misuzulu KaZwelithini, 47 ans, et la reine Ntokozo Mayisela (36 ans), ont deux enfants ensemble (3 et 9 ans), tandis que le roi a deux autres enfants avec d’autres femmes. Il n’est pas clair pour l’instant s’il les épousera également ou non.

Selon la presse locale, la famille Mayisela avait exigé 8 vaches et 50 000 rands en espèces. Une exigence à laquelle s’est plié le boss des Zoulous, et la délégation royale à Nongoma a effectué le déplacement à Newcastle, dans le nord KwaZulu-Natal, pour les dernières formalités.

« Au moment où je vous parle, nous sommes à l’intérieur de la ferme pour sélectionner les meilleures vaches pour les présenter à la famille Mayisela, à 16 heures, aujourd’hui. Nous ne comptons pas passer la nuit là-bas. Nous allons leur apporter les vaches et prendre le chemin du retour. Ils ont exigé 8 vaches et 50 000 rands en espèces, et nous nous sommes acquittés de cette requête », a déclaré, jeudi matin, une source royale à Independent Media.

Ntokozo Mayisela vit à Pinetown, à Durban, sa ville natale, située dans la région minière de Newcastle. C’est-là que vont se dérouler les cérémonies traditionnelles qui investiront la nouvelle reine dans ses fonctions royales. D’autres sources royales indiquent qu’elle participerait à la prochaine réunion royale de ce vendredi.

Après la réunion, le roi et la reine se rendront à l’Eswatini où ils feront leurs adieux au roi Mswati III, avant de revenir dans le royaume pour l’investiture de Misuzulu KaZwelithini.