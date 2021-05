« Nous avons le devoir d’encourager Talon à tenir les engagements séduisants qu’il a pris », Me Sadikou Alao

Le second mandat du président Patrice Talon a été activé, ce dimanche 23 Mai 2021, à travers une cérémonie d’investiture, qui s’est déroulée au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Séduit par le discours du chef de l’Etat, Me Sadikou Alao estime qu’on ne peut qu’encourager le président Talon à tenir les engagements séduisants qu’il a pris.

C’est à travers un communiqué, en date du 24 Mai 2021, que l’institution dirigée par Me Sadikou Alao, avocat au barreau béninois, a fait part de l’intérêt qu’il a accordé à la cérémonie d’investiture du président de la République, principalement au discours.

Dans son communiqué, l’ONG GERDESS-AFRIQUE n’a pas caché son admiration au contenu du discours d’investiture, prononcé par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon.

Le GERDESS AFRIQUE, une organisation de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, a été surtout sensible à l’engagement pris par le président de la République de promouvoir, au cours de ce second mandat, la démocratie, les libertés et la bonne gouvernance.

« Les nouveaux engagements pris à cette occasion, mérite notre attention et notre soutien« , lit-on dans le communiqué de Gerdess-Afrique.

Pour Me Sadikou Alao, en plus du social, dont le président Patrice Talon veut faire la promotion, pendant les cinq prochaines années, s’il intègre la libération des détenus politiques et le retour des exilés, puisqu’il s’est engagé à être le président de tous les Béninois, le Bénin ne peut que sortir grand des incertitudes récentes.

« Pour ne pas toujours faire bégayer l’histoire, et pour conjurer les mauvais sorts, le GERDESS-AFRIQUE voudrait supplier les Béninois de l’intérieur et ceux de l’extérieur à prendre naïvement au mot, le président Talon et d’observer les actions concrètes qu’il va initier les jours à venir« , a suggéré l’institution de Me Sadikou Alao.