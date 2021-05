« Nous avons atteint les objectifs, c’est un succès exceptionnel », Benjamin Netanyahu dépose les armes

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié, vendredi, de «succès exceptionnel», l’offensive de l’armée contre des groupes armés palestiniens, dont le Hamas, dans la bande de Gaza, après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu.

Pas d’avions de combat dans le ciel et pas d’alertes à la roquette: les armes se sont tues, vendredi, dans la bande de Gaza et en Israël, quelques heures après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, qui a mis fin à 11 jours d’hostilités sanglantes. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié de « succès exceptionnel », l’opération israélienne contre le mouvement islamiste palestinien, Hamas, au pouvoir dans le territoire pauvre et exigu, où vivent, entassés, quelque deux millions de Palestiniens.

« Nous avons atteint les objectifs, c’est un succès exceptionnel », a affirmé M. Netanyahu à des journalistes au quartier général de l’armée, à Tel-Aviv, au terme de 11 jours d’hostilités meurtrières, entre les forces israéliennes et le Hamas au pouvoir à Gaza. La trêve, entrée en vigueur à 02H00 locales, vendredi, a été obtenue grâce aux efforts intenses des Etats-Unis et de l’Egypte, principalement pour faire cesser les violences, qui ont fait 243 morts palestiniens, dont 66 enfants et des combattants, selon les autorités à Gaza; et 12 morts en Israël, incluant un enfant et une adolescente, ainsi qu’un soldat, d’après la police.

A partir de « 02H00, aucun tir n’a été détecté et les avions (de l’armée) sont retournés à leurs bases », a indiqué l’armée israélienne. Le président américain, Joe Biden, a estimé, peu avant son entrée en vigueur, que le cessez-le-feu était « une vraie opportunité » d’avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens, et exprimé sa « sincère reconnaissance » à l’Egypte, qui entretient à la fois des relations avec Israël et le Hamas.

Deux délégations égyptiennes doivent être envoyées à Tel-Aviv et dans les Territoires palestiniens « pour surveiller la mise en œuvre » du cessez-le-feu, selon des sources diplomatiques égyptiennes. Et le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, doit se rendre au Moyen-Orient « dans les prochains jours » pour rencontrer, notamment, les responsables palestiniens et israéliens. Le cessez-le-feu a été annoncé après une réunion du cabinet de sécurité israélien, dirigée par M. Netanyahu, qui a « accepté à l’unanimité », l’initiative égyptienne de « cessez-le-feu bilatéral sans condition ».