« Notre mandat sera consacré à rendre davantage visible le Médiateur de la République », Pascal Essou

Après avoir prêté serment au palais de la présidence, devant le Président Patrice Talon, le Médiateur de la république a pris fonction, ce jeudi 20 Mai 2021. La cérémonie de passation de charge a eu lieu au siège de l’institution, à Porto-Novo, capitale politique du Bénin.

Il y a eu passation de charge, ce jeudi 20 Mai 2021, entre Joseph Gnonlonfoun et son successeur, Pascal Essou, nommé en Conseil des ministres au poste de Médiateur de la République.

En prenant les charges de son prédécesseur, le nouveau Médiateur de la République entend travailler pour rendre plus visibles, les actions de l’institution, dont il a désormais la charge.

« Notre mandat sera consacré à rendre davantage visible, le Médiateur de la République. Ce rêve passera par des actions concrètes« , a confié Pascal Essou dans son discours de passation de charge.

Le nouveau Médiateur de la République entend, par ailleurs, se rapprocher davantage des autres institutions de la république, pour des actions agissantes plus bénéfiques aux attentes des réclamants.

« Nous allons, en outre, œuvrer pour davantage hisser l’étendard de l’organe au rand des grandes nations« , promet-il, afin de marquer toute sa reconnaissance au chef de l’Etat, pour la confiance qu’il lui a placée. Lire ci-dessous l’intégralité de son discours.

Discours du Médiateur de la République

Messieurs les Honorables Députés à l’Assemblée Nationale

Monsieur le Médiateur de la République Sortant

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Direction et cadres à divers niveaux du Médiateur de la République

Chers parents et amis

Honorables invités, en vos titres, grades et rangs respectifs Avant de prononcer mon discours de prise de fonction, je voudrais nous exhorter à faire une minute de silence à l’un de nos aînés, doyens et premier Serviteur de cet Organe, sous les hospices de qui, ses magnanimes actions ont commencé. Je voudrais nommer ici Feu Professeur Albert Tévoédjrè. Merci.

En cette occasion solennelle, permettez-moi avant tout propos de remercier Dieu, Créateur de l’Univers qui nous a permis de voir ce jour, surtout en ce moment où toute l’humanité est mise à rude épreuve par la pandémie de COVID-19.

Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, son Excellence Monsieur Patrice TALON pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant à la tête de cette majestueuse Institution, sous le leadership et management de qui, le Bénin a véritablement amorcé sa marche vers le développement.

Monsieur le Médiateur de la République sortant C’est l’occasion pour moi de vous adresser mes vives félicitations pour le travail accompli au service des populations béninoises. Puisse le Seigneur Tout-Puissant vous accorder la grâce afin que votre vie soit la plus paisible possible.

Je n’oublie pas le dynamisme du personnel grâce à qui toutes ces actions sont possibles.

Monsieur le Médiateur de la République sortant J’ai le plaisir de vous succéder à la tête de l’Institution du Médiateur de la République. Vous avez rendu lisible et visible l’Institution.

Les citoyens-plaignants dont les recours ont été traités avec dextérités sont les vrais témoins. C’est pourquoi, je puis vous garantir que la même dynamique sera impulsée afin que l’Institution continue d’accomplir davantage la mission qui est la sienne sur l’échiquier national et à plus rayonner au niveau sous régional et mondial.

Mesdames et Messieurs, Honorables invités,

Le Médiateur de la République, au terme de l’article 1er de la loi N° 2009- 22 du 03 Janvier 2014, portant institution du Médiateur de la République est un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les administrés.

Prôner la paix, est entre autre sa mission essentielle. C’est dans ce registre qu’il me plaît de rappeler l’article 8 de la même loi, qui stipule : « Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d’y apporter des solutions équitables.

Il suggère au Chef de l’Etat des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services publics. Il contribue de façon générale à l’amélioration de l’Etat de droit et de la gouvernance administrative».

Mesdames et Messieurs,

L’Institution est membre de plusieurs organisations sous régionale, régionale et internationale. Je m’en voudrais de ne pas citer quelques-unes : l’Association des Médiateurs des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, l’Association des Ombusdmans et Médiateurs francophones, l’Association des Ombusdmans et Médiateurs africains.

Ici, notre mandat sera consacré à rendre davantage visible le Médiateur de la République dans toutes ces organisations. Ce rêve passera par des actions concrètes.

Les relations avec les autres Institutions de la République seront davantage renforcées, une complicité agissante et fructueuse sera instaurée pour mieux rassurer, satisfaire et répondre aux attentes des réclamants. Nous allons en outre œuvrer pour davantage hisser l’étendard de l’organe au rang des grandes Nations.

Pour ce qui concerne les réclamations qui seront déposées, une attention particulière leur sera accordée afin de continuer plus que jamais à leur donner satisfaction. C’est pour cela que j’implore le personnel à se serrer les coudes afin que ces grands défis qui s’imposent soient relevés pour le bonheur des administrés.

Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et cadres de l’Institution Mes chers désormais collaborateurs. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on. Je suis bien informé des difficultés que rencontrent actuellement l’Institution.

Ainsi, je nous invite une fois encore à l’Union sacrée et au travail bien fait. Autrement, rappelons-nous de cette trilogie: l’Endurance, l’Efficacité et l’Efficience, qui induisent sans nul doute des résultats tangibles et impactant.

Je sais donc compter sur chacun de vous, pour être en phase avec le Grand scientifique grec Archimède lorsqu’il martèle: «Donnez-moi un point d’appui : je soulèverai le Monde»

Mesdames et Messieurs, Honorables invités

Lors de notre Prestation de serment hier, mercredi devant le Président de la République, le Chef de l’Etat a réaffirmé son ambition de voir le Médiateur de la République œuvrer plus pour le maintien de la paix, le dialogue social et la recherche de solutions durables aux griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités décentralisées, des établissements publics.

Conscient de cette mission à nous confiée par le Président de la République, je voudrais vous rassurer qu’elle sera accomplie en toute impartialité et équité conformément aux exigences de la loi régissant l’Institution. Mesdames et Messieurs,

La main dans la main, agissons et impactons durablement.

Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous par anticipation

Dieu bénisse le Bénin

Vive le Médiateur de la République, au service des administrés

Je vous remercie