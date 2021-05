Nigéria: saisie de 153 millions de dollars dans la fortune d’une ex-ministre du Pétrole

Le Nigéria poursuit sa lutte contre la corruption. Cette semaine, la Commission des crimes économiques et financiers a annoncé avoir procédé à la saisie de 153 millions de dollars et 80 propriétés dans la fortune de l’ancienne ministre du Pétrole, Diezani Alison-Madueke.

L’enquête anti-corruption menée contre l’ancienne ministre nigériane du Pétrole (sous la présidence de Goodluck Jonathan, entre 2010 et 2015), Diezani Alison-Madueke, livre progressivement ses secrets. Les premiers résultats de l’enquête ont d’ores et déjà permis à la Commission des crimes économiques et financiers, de mettre la main sur une importante somme et des propriétés, appartenant à Diezani Alison-Madueke.

Selon RFI, la commission a pu saisir, jusqu’à présent, 153 millions de dollars auxquels s’ajoutent 80 propriétés pour une valeur totale de 80 millions de dollars, appartenant à Diezani Alison-Madueke. « Les autorités cherchent également à recouvrir 115 millions de dollars qui aurait été versés en guise de pot-de-vin pour influencer les résultats de l’élection présidentielle de 2015 », indique la source.

Soulignons que Diezani Alison-Madueke est au Royaume-Uni depuis 2014, et tous les efforts déployés pour son extradition afin qu’elle puisse faire face à la justice de son pays, ont été vains. Le Nigéria s’est tracé une ligne directive de lutte contre la corruption sous le régime du président Muhammadu Buhari. Plusieurs têtes sont tombées dans cette lutte. Récemment, la Commission des crimes économiques et financiers a annoncé être à la recherche du mari de l’une des filles du chef de l’Etat, qui serait impliqué dans une affaire de corruption à grande échelle.