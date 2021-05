Nigéria: plusieurs disparus après le naufrage d’un bateau transportant 180 personnes

Plusieurs personnes sont portées disparues, depuis le mercredi 26 mai 2021, après le naufrage d’un bateau, transportant une centaine de personnes sur un fleuve du nord-ouest du Nigeria.

Selon Nafiu Abubakar, porte-parole de la police de l’Etat de Kebbi, cité par l’agence de média public chinois, Xinhua, le bateau transportait au total, 180 passagers et avait chaviré dans le fleuve Niger, alors qu’il se rendait à Kebbi, depuis l’Etat voisin du Niger.

« La capacité du bateau était bien inférieure aux 180 passagers qu’il transportait », a déclaré aux journalistes le responsable local des voies fluviales. « A cette heure, seules 20 personnes ont été retrouvées vivantes, quatre sont mortes et les 156 restantes sont toujours portées disparues et vraisemblablement sous l’eau », a-t-il détaillé. « Il s’agissait d’un vieux bateau en bois et en mauvais état », qui se rendait à un marché local et qui a coulé après une heure de trajet, a précisé M. Birma.

Durant la saison des pluies, les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus. Une opération de sauvetage est en cours pour retrouver les personnes disparues. Le président, Muhammadu Buhari, qualifiant d’« épouvantable » cet accident, a présenté ses condoléances aux familles éplorées.