Nigéria: libération d’une trentaine d’étudiants kidnappés en mars

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a annoncé mercredi, la libération d’une trentaine d’étudiants kidnappés au nord-ouest du pays, en mars 2021, et a remercié tous les acteurs qui ont contribué à cette heureuse issue.

Le 11 mars, des hommes armés ont fait irruption dans une université dans la ville de Kaduna, au nord-ouest du Nigéria, et ont enlevé au total, 39 étudiants. De sources médiatiques, 10 des étudiants ont été libérés grâce aux 17 millions de naira versés par leurs familles. Les autres, crispés dans les mailles « des hommes sans pudeur », n’auront été libérés qu’hier, mercredi 5 mars 2021.

A lire aussi: Nigéria: près d’une centaine d’hommes battus et violés par leur femme, selon un rapport de l’Etat de Lagos

« Nous sommes heureux qu’ils aient été libérés… Nous remercions tous les acteurs ayant contribué à cette heureuse issue », a réagi le président Muhammadu Buhari dans un communiqué. « Le commandement de la police a informé le gouvernement de l’Etat de Kaduna de la libération des derniers étudiants », enlevés le 11 mars, avait annoncé un peu plus tôt Samuel Aruwan, ministre de l’Intérieur de l’Etat de Kaduna.

Les écoles sont souvent la cible d’attaques au nord et au centre du Nigéria, depuis quelques années. Ces attaques sont menées par des groupes armés ou des bandits pour réclamer des rançons. La sécurité se dégrade davantage et suscite une forte inquiétude au sein des populations qui vivent dans la psychose et le traumatise. Le président Buhari est souvent critiqué pour son incapacité à trouver une solution efficace face à la montée effrénée du terrorisme et du banditisme dans le pays. Dans une récente sortie, il a demandé aux Etats-Unis de s’impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme que mène le Nigéria face à Boko Haram.