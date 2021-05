Nigéria: les assurances de Muhammadu Buhari à Mahamat Idriss Deby

Hôte du président tchadien, Mahamat Idriss Deby, à la villa présidentielle d’Abuja, ce vendredi, Muhammadu Buhari a rassuré le président du CMT de ce que le Nigéria soutiendrait le processus démocratique de son pays.

Président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Deby est, ce vendredi, au Nigéria, dans le cadre de sa tournée sous-régionale. Accueilli par Muhammadu Buhari à la villa présidentielle d’Abuja, le Général Deby a eu un tête-à-tête avec le président nigérian.

Au cours de leur échange, Buhari a rassuré son invité que le Nigéria soutiendra le processus démocratique au Tchad. Le locataire de la State House a déclaré que les Tchadiens ne devraient pas hésiter à contacter le géant de l’est pour obtenir de l’aide dans les domaines jugés nécessaires.

«Nous sommes liés par la culture et la géographie, et nous allons aider de toutes les manières possibles», a déclaré Buhari dans un communiqué signé par Femi Adesina, conseillère spéciale du président pour les médias. «Les Nigérians connaissent et apprécient le rôle que le Tchad a joué pour nous aider à lutter contre le terrorisme, et nous continuerons la collaboration« .

«Le défunt Maréchal Itno était un ami personnel et un ami du Nigéria, et le Tchad a été très ferme dans la défense du Nigéria, le pays ne devrait donc pas hésiter à demander de l’aide dans les domaines qu’il jugeait nécessaires (…) Nous vous aiderons également à assurer une transition en douceur dans 18 mois, comme vous l’avez promis à votre personnel», a ajouté Buhari.

De son côté, Mahamat Idriss Deby dit avoir apprécié la neutralité du Nigéria dans le règlement du conflit né au lendemain de la mort de son père, tout en soulignant que son pays était prêt à être guidé sur la voie vers un régime constitutionnel.