Nigéria: le Sénat propose une peine d’emprisonnement de 15 ans pour les payeurs de rançon

C’est une résolution prise par le Sénat, face aux enlèvements et paiements de rançons devenus monnaie courante au Nigéria. En effet, un « Projet de loi sur la prévention du terrorisme (amendement), 2021», interdit le paiement et la réception d’une rançon pour la libération de toute victime kidnappée, emprisonnée ou détenue à tort, au Nigéria.

Le projet a fait l’objet d’une deuxième lecture à la Chambre haute, ce mercredi 19 mai 2021. Parrainé par le sénateur Ezenwa Francis Onyewuchile, ce projet de loi vise à modifier la loi de 2013 sur la prévention du terrorisme, afin d’interdire le paiement d’une rançon aux ravisseurs et aux terroristes, pour la libération de toute personne séquestrée, emprisonnée ou kidnappée.

Toujours, selon l’initiateur de ce projet de loi, cela vise, notamment, à remplacer l’article 14 de la loi principale par un nouvel article, qui dispose: «Quiconque transfère des fonds, effectue un paiement ou se lie avec un ravisseur, ou un terroriste pour recevoir une rançon pour la libération de toute personne, qui a été injustement détenue, emprisonnée ou enlevée, est coupable d’un crime et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement d’au moins 15 ans. ».

D’après Ezenwa Francis Onyewuchile, cité par The Nation, l’enlèvement «est maintenant resté la forme de banditisme la plus virulente au Nigéria et le crime violent le plus répandu et le plus insoluble du pays», ajoutant que cela est dû à des facteurs, tels que la corruption, le chômage, la pauvreté et la connivence des agents de sécurité.

«Le paiement de rançons terroristes est illégal en vertu de la loi britannique de 2000 sur le terrorisme, tandis que les États-Unis adhèrent à une politique stricte de non-concession sur le paiement de la rançon», a déclaré Onyewuchi. Le projet de loi (amendement) sur la prévention du terrorisme, 2021, après avoir élargi la deuxième lecture, a été renvoyé par le président du Sénat, Ahmad Lawan, à la commission des questions judiciaires, des droits de l’homme et des questions juridiques pour poursuivre les travaux législatifs.