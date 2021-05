Nigéria: Abubakar Shekau, leader de Boko Haram, est « mort par suicide »

Des responsables du renseignement au Nigeria ont affirmé que le chef de Boko Haram était mort ou gravement blessé, après avoir tenté de se suicider pour éviter d’être capturé, lors d’affrontements avec une faction extrémiste rivale.

Selon la plateforme d’information HumAngle, l’incident s’est produit, mercredi soir, après l’invasion du bastion du groupe terroriste dans la région de la forêt de Sambisa, par une colonne de combattants de la province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP). L’ISWAP (Islamic State West Africa Province), qui s’était séparée de la faction de Boko Haram dirigée par Shekau, en 2016, après avoir prêté allégeance à l’État islamique (ISIS), a fait un raid sur la cachette du groupe en utilisant plusieurs camions armés.

L’enclave de M. Shekau a été traquée par l’ISWAP à l’aide de ses forces, basées dans le Triangle de Tombouctou. Ses combattants ont été tués dans le processus, suivi d’un long échange de coups de feu entre le groupe d’invasion et les gardes du corps de Shekau. HumAngle a appris qu’après que ses gardes du corps ont été maîtrisés, M. Shekau s’est rendu et a participé à une réunion de plusieurs heures avec les combattants de l’ISWAP.

Au cours des pourparlers, il lui a été demandé de renoncer volontairement au pouvoir et d’ordonner à ses combattants des autres régions de déclarer leur allégeance à l’autorité de l’ISWAP. Ils s’attendaient à ce que Shekau fasse une déclaration. Des sources au sein de l’insurrection ont toutefois déclaré que M. Shekau, qui portait secrètement une veste suicide, s’est finalement fait exploser avec toutes les personnes présentes lors des négociations. L’identité des membres de la direction de l’ISWAP qui ont perdu la vie dans l’explosion n’est pas encore connue.

Des difficultés pour une vérification indépendante de l’information

Une deuxième source de renseignement a affirmé à l’AFP qu’Abubakar Shekau avait été sévèrement blessé, après avoir activé des explosifs dans la maison où il s’était réfugié avec ses hommes. « Nous sommes en train d’enquêter », a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’armée nigériane, Mohammed Yerima, qui n’a pas donné plus de précisions. Il est pour l’heure impossible de vérifier cette information, de sources indépendantes.

Les deux groupes djihadistes combattent toujours l’armée nigériane, et des affrontements ont également lieu entre eux sporadiquement. Ces dernières années, l’Iswap est monté en puissance, gagnant du territoire et lançant des attaques plus sophistiquées. Le groupe de Shekau a, lui, plutôt semblé perdre du terrain. L’armée nigériane a récemment intensifié ses opérations contre le groupe et plusieurs de ses combattants ont fait défection. Evincer Boko Haram de la forêt de Sambisa serait une avancée majeure pour l’Iswap, dont le territoire se trouve plus à l’ouest et au nord.

Abubakar Shekau, aussi radical qu’insaisissable, a pris la tête du groupe en 2010, après la mort en prison de son fondateur, Mohamed Yusuf. Sa mort avait déjà été annoncée, au moins quatre fois, entre juillet 2009 et août 2015.