Nigéria: 7 choses à savoir sur le nouveau chef d’Etat-major de l’armée

Ce jeudi 27 mai 2021, le président Muhammadu Buhari a nommé le Général de division Farouk Yahaya, en tant que nouveau chef d’Etat-major de l’armée.

On connaît désormais le nouveau chef d’Etat-major de l’armée nigériane. Il s’agit du Général de division Farouk Yahaya, qui remplace, désormais, le regretté Général Ibrahim Attahiru, décédé récemment dans un accident d’avion dans l’État de Kaduna, ainsi que d’autres officiers supérieurs et membres d’équipage. Si le nouveau chef d’Etat-major n’est pas inconnu dans le cercle de l’armée nigériane, il n’en est pas de même pour bon nombre de de Nigérians, qui n’ont pas assez d’informations sur ce haut gradé de l’armée, très compétent dans la lutte contre le terrorisme.

Ci-dessous, 7 choses à savoir sur le nouveau visage de l’armée nigériane:

1. Le Général de division Farouk Yahaya est du cours régulier 37 de l’Académie de défense nigériane.

2. Yahaya est né le 5 janvier 1966 à Sifawa, région d’administration locale de Bodinga de l’État de Sokoto.

3. Il est originaire de l’État de Zamfara.

4. Il a commencé sa formation de cadet le 27 septembre 1985 et a été nommé dans le corps d’infanterie de l’armée nigériane le 22 septembre 1990.

5. Yahaya a occupé plusieurs postes, notamment d’Etat-major, d’instruction et de commandement.

6. Parmi les nominations du nouveau COAS, figurent parmi les nominations notables, le Commandant de la brigade des gardes du quartier général de la garnison, l’Etat-major directeur de l’École de commandement et d’Etat-major des forces armées (AFCSC), le directeur adjoint du Département du quartier général de l’armée du secrétaire militaire, le directeur adjoint de la recherche et du développement de l’armée et le chef de l’Etat-major, opération Pulo Shield de la Force opérationnelle interarmée du Siège.

7. Il a également été officier d’Etat-major principal (PGSO) auprès de l’Honorable Ministre de la Défense, Commandant du quartier général de la 4e brigade et de la 29e brigade de la force opérationnelle (opération Zaman Lafiya); Directeur de la main-d’œuvre au quartier général de l’armée, secrétaire militaire, quartier général de l’armée et quartier général de l’officier général commandant (GOC) 1 division de l’armée nigériane.