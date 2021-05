Niger: Bazoum discute de la situation sécuritaire de la zone sahélo-saharienne avec le chef de Barkhane

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a reçu, mercredi, le Commandant de la force Barkhane, le Général Marc Conruyt. L’entretien a porté sur la situation sécuritaire, de façon générale, dans la zone sahélo-saharienne, et sur les dernières attaques qui ont eu lieu contre des forces nigériennes.

Pour la première fois, depuis sa prise de fonction officielle, en tant que Président du Niger, Mohamed Bazoum a accordé une audience à Niamey, au Commandant en chef de l’opération Barkhane. « J’ai tenu à venir me présenter personnellement au Chef de l’Etat, en tant que Commandant de la force Barkhane, et pour évoquer avec lui toutes les actions communes que les Forces armées nigériennes et Barkhane mènent ensemble », a dit, à sa sortie d’audience, le Général Marc Conruyt.

Selon le communiqué officiel, les deux hommes ont discuté, notamment de la situation sécuritaire, de façon générale, qui prévaut dans la bande sahélo-saharienne, et sur les dernières attaques qui ont eu lieu contre des forces nigériennes. « Nous avons fait le point de quelles mesures de coordination encore supplémentaires nous pourrions décider, et d’éventuelles futures opérations que nous pourrions mener », a-t-il ajouté.

La situation sécuritaire reste fragile au Sahel

Interrogé sur la situation sécuritaire actuelle, par les hommes des médias à sa sortie d’audience, le Général Conruyt a affirmé que « dans le Sahel, la situation reste fragile. » « Il y a des signes notables de progrès que je constate à travers les opérations que nous menons ensemble (Barkhane et les différentes forces armées sahéliennes ou Barkhane et la Force Conjointe du G5 Sahel)», a-t-il poursuivi.

« Il y a des choses qui avancent, qui progressent. Nous portons des coups aux groupes terroristes. Mais, néanmoins, ceux-ci prouvent qu’ils restent résilients. Ils sont capables toujours de mener des actions contre nos unités. Cela montre qu’il faut que nous poursuivions nos efforts », a souligné le Commandant de la force Barkhane.