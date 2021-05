Navigation aérienne: le Togo veut encore améliorer son dispositif de sûreté

Le Togo s’active à améliorer son dispositif de navigation aérienne, a annoncé, ce mardi, les autorités du pays.

Déjà bien coté en termes de sécurité de la navigation aérienne, le Togo envisage néanmoins d’améliorer davantage son dispositif et d’aller plus loin dans sa sûreté. Des travaux vont être menés, afin de compléter le dispositif réglementaire relatif à la sécurité, la sûreté et la régularité.

Il s’agit, notamment « de faire le tour des textes applicables en la matière et voir dans quelle mesure, nous pouvons améliorer l’existant et continuer à occuper des classements intéressants dans les différents rankings », explique le porte-parole du gouvernement. Pour rappel, le Togo ambitionne de devenir un hub logistique de premier plan dans la sous-région, grâce à l’Aéroport international de Lomé, entre autres.