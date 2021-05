Mondiaux d’athlétisme: l’Afrique du Sud décroche l’or devant l’Italie et le Japon

L’Afrique du Sud a remporté la médaille d’or du relais 4×100 mètres lors des Mondiaux d’Athlétisme en Silésie, en Pologne. Les athlètes sud-africains ont terminé l’épreuve avec un chrono de 38min 71s, devant l’Italie et le Japon.

L’Afrique du Sud ne rentrera pas bredouille des Mondiaux d’Athlétisme qui se sont tenus en Silésie, en Pologne. La nation arc-en-ciel a remporté la médaille d’or lors du relais 4×100 mètres. Portés par leur fusée, Akani Simbine, les sprinteurs sud-africains ont terminé l’épreuve avec un chrono de 38min 71s.

En course avec l’Italie et le Japon, pour le Graal, Akani Simbine, Thando Dlodlo, Tlotliso Gift Leotlela et Clarence Munuai s’imposent devant l’équipe italienne (39 minutes 21 secondes) et la nation nippone (39 secondes et 42 minutes). Les deux pays arrivent respectivement à la 2ème et 3ème places au classement.

Deuxième et troisième, le Brésil (pied sur la ligne intérieure) et le Ghana (passage hors zone) ont été disqualifiés. Plombée par les mésaventures de son coureur, Mouhamadou Fall, avec ses chaussures, la France a, elle, échoué en demi-finale.