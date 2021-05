Mondial 2022: les qualifications en zone Afrique reportées (officiel)

Dans un communiqué rendu public, ce jeudi, la FIFA a annoncé le report des phases de groupe des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique. Initialement prévues pour juin prochain, les 1ère et 2è journées sont reprogrammées en septembre.

Initialement prévus en juin prochain, les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, zone Afrique, ne débuteront pas à la bonne date. Alors que la 1ère journée était programmée entre le 5 et le 8 juin et la deuxième entre le 11 et le 14 juin, la FIFA a officialisé le report de ces deux journées, ce jeudi.

«La FIFA – conjointement avec la CAF – est en mesure de confirmer qu’au vu des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et de la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l’ensemble des équipes, il a été décidé de repousser les matchs des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, qui devaient avoir lieu en juin 2021. Les qualifications sont désormais prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que mars 2022», a écrit l’instance dirigeante du ballon rond, dans un communiqué.

Avec ce réarrangement du calendrier, les deux premières journées des qualifications au Mondial seront à suivre en septembre prochain, les deux suivantes en octobre et les deux dernières en novembre. Les barrages prendront place ensuite au mois de mars 2022, juste après la CAN qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le Mondial 2022, lui, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar.

Un report lié aux stades?

Si le covid-19, qui avait déjà obligé les dirigeants du foot à repousser le démarrage de ces éliminatoires, qui devaient initialement débuter en octobre 2020, a joué un rôle dans la modification du calendrier, c’est surtout les contraintes organisationnelles, provoquées par la non-homologation de nombreux stades à travers le continent (22 pays sur 56), qui expliquent ce report.

Un report qui arrange donc les pays concernés, qui disposent désormais de trois mois pour remettre leurs stades aux normes internationales, au risque de disputer leurs matchs à domicile dans un autre pays. En conséquence, les sélections africaines profiteront du mois de juin pour organiser des matchs amicaux. Le Bénin sera, lui, opposé à la Sierra Leone pour tenter de valider son ticket pour la phase finale de la CAN 2022.