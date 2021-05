Monaco-PSG: Mbappe et Icardi titulaires, les compos de la finale de la Coupe de France

Monaco et le Paris Saint-Germain s’affrontent, ce mercredi 19 mai 2021, en finale de la Coupe de France. Un énorme choc que les deux clubs auront l’ambition de remporter, pour s’assurer au moins un trophée en fin de saison. Découvrez les compos officielles de ce choc.

Pour ce choc, plusieurs absents sont à déclarer, du côté parisien. On note la suspension de Presnel Kimpembe et de Neymar, alors que Marco Verratti est toujours blessé. Pour faire face, Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Parisiens, a un 4-2-3-1 (ou 4-3-3, selon le positionnement de Leandro Paredes) où Mauro Icardi occupe la pointe, et Kylian Mbappé le côté gauche.

En face, Niko Kovac ne chamboule rien non plus avec un habituel 3-4-2-1 au sein duquel Wissam Ben Yedder mène l’attaque. Les Monégasques ont à cœur de décrocher un titre en France pour marquer leur bonne saison.

Les compos officielles:

Monaco : Majecki – Disasi, Maripan, Sidibé – Aguilar, Tchouameni, Fofana, Henrique – Volland, Golovin – Ben Yedder.

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kehrer, Diallo – Paredes, Danilo, Gueye – Di Maria, Icardi, Mbappé.