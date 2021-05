Miss Bénin Universe America Nation: pourquoi voter pour la candidate Gloria Djidonou? (photo)

Gloria Djidonou est ambassadrice de la culture béninoise aux Etats-Unis, dans le cadre du concours Miss Bénin Universe America Nation.

La Béninoise Gloria Djidonou défendra les couleurs de la culture béninoise aux Etats-Unis, en tant que Miss Bénin Universe America Nation. A travers ce concours, elle deviendra l’ambassadrice de la culture du Bénin près les Etats-Unis.

C’est un concours qui met en vedette, plusieurs représentantes culturelles d’autres pays africains, et se présente comme une opportunité pour le Bénin de se hisser sur le toit continental, en termes de richesse culturelle.

Pour remporter ce concours et promouvoir davantage les richesses du Bénin dans le monde, Gloria Djidonou a besoin du soutien et de l’accompagnement de tous les Béninois. C’est pourquoi, elle invite tous ses compatriotes à voter pour elle sur la page du concours via le lien.

Gloria Djidonou, candidate Miss Bénin Universe America Nation

Née le 21 février 1983 à Porto-Novo, Gloria Fifonsi Djidonou est une Béninoise. Elle s’est envolée pour les USA après ses études primaires et secondaires dans la capitale du Bénin. Une fois là-bas, elle s’est consacrée à l’autonomisation des femmes, la valorisation de la culture africaine, en général, et celle béninoise, en particulier.

Gloria Djidonou place d’ores et déjà son mandat sous le signe des œuvres sociales en direction des plus démunis au Bénin, et a déjà fait plusieurs actions dans ce sens. Gloria Djidonou est esthéticienne aux Etats-Unis et réside à Chicago. Elle parle couramment le Fongbé, le Gun, le Minan, le Yoruba, le Français et l’Anglais.