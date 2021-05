Mexico: un pont s’effondre au passage d’un métro, au moins 23 morts (Vidéo)

Un accident catastrophique a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Mexico, où un pont s’est effondré au moment même où circulait une rame de métro. Au moins 23 personnes ont été tuées et 70 blessées, selon un bilan préliminaire rapporté par les autorités.

Un pont du métro aérien de Mexico s’est effondré dans la nuit de lundi à mardi 4 mai, au moment où une rame passait dessus, selon des images des caméras de vidéosurveillance diffusées par les médias mexicains. Cet accident s’est produit près de la station Olivos, sur la ligne 12 du métro, dans le sud de la capitale.

Le bilan rapporté par les autorités fait état pour l’instant de 23 morts et 70 blessés. Les télévisions locales ont montré des dizaines de pompiers et secouristes, s’efforçant dans la nuit de désincarcérer les passagers du train au milieu des gravats, des câbles et des morceaux de métal tordus.

Le site PubliMetro, qui évoque « sans doute l’accident le plus grave du système de transport collectif de la ville », rappelle, photos à l’appui, que la structure de la ligne 12 du métro avait été fragilisée par un tremblement de terre en 2017. Il mentionne, notamment « des déformations dans le contour et le profil des voies », « des éléments de fixation de la voie cassés », « le détachement de la caténaire », ou encore « des fuites dans les tuyaux du réseau incendie ». Un bilan, tel que les habitants des environs avaient déjà fait part de leur inquiétude, quant à un éventuel accident.