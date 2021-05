Mercato: voici le salaire que va toucher Aguero au Barça

Sans un retournement de dernière minute, Kun Agüero devrait s’engager avec le FC Barcelone en fin de saison. L’accord avec le club catalan, pour une arrivée libre, serait total et la chaîne de télévision Cuatro dévoile même, ce jeudi 20 mai 2021, les dessous du contrat.

Le FC Barcelone s’est retrouvé démuni en attaque depuis le départ de Luis Suarez, l’été dernier, pour l’ATM. Le club catalan conscient de la situation s’est attelé pour trouver un remplaçant à l’uruguayen lors du prochain exercice. Et selon toute vraisemblance, c’est Kun Agüero qui sera à la pointe de l’attaque des Blaugranas la saison prochaine.

Pour la presse espagnole, il n’y a plus vraiment de doute, l’accord avec le club catalan pour une arrivée libre serait total et la chaîne de télévision Cuatro dévoile même les dessous du contrat. D’après la télévision espagnole, Aguero aura l’un des salaires les plus bas du club.

En effet, Il s’agirait d’un contrat de deux ans, et d’un salaire annuel de 5 millions d’euros, ce qui ferait de lui l’un des salaires les plus bas de l’effectif, aux côtés de Dest (6 M€/an) ou Pedri, Ronald Araujo et Riqui Puig (4 M€/an). C’est moins que Martin Braithwaite, notamment (6 M€/an).

Ce serait un joli coup pour la direction catalane qui doit faire face à une crise économique sans précédent pour le club. Et, pouvoir s’offrir un joueur de cette qualité, en dépensant aussi peu, serait véritablement un gros coup d’éclat. Reste à attendre désormais l’officialisation du contrat par le Barça, qui devrait survenir à la fin de saison.