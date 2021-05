Mercato: tout est fin prêt pour Sergio Aguero

En fin de contrat, en juin prochain, avec Manchester City, Sergio Aguero devrait se rendre à Barcelone, lundi, pour signer un bail avec le club catalan, selon les informations de Catalunya Radio.

Sauf retournement spectaculaire de situation, Sergio Aguero devrait évoluer avec le Barça, la saison prochaine. L’attaquant argentin, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, a déjà entériné son départ du club anglais. S’il devra encore disputer avec son club, la finale de Ligue des champions face à Chelsea, ce sera son dernier match avec les Skyblues; car, juste après, le joueur de 32 ans tournera définitivement la page mancunienne.

Selon Catalunya Radio, le Kun se rendra ensuite, lundi, à Barcelone, pour signer son nouveau contrat de deux ans avec le Barça, même si l’officialisation pourrait intervenir, une fois la Copa América terminée. Le joueur a même déjà accepté de baisser son salaire de moitié pour faciliter son transfert.

En plus de Sergio Agüero, le Barça a bien avancé sur le dossier Georginio Wijnaldum (Liverpool) et pourrait aussi recruter Eric Garcia (Manchester City) et Memphis Depay (OL).