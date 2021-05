Mercato: sur le départ de Tottenham, Harry Kane a choisi son futur club

L’attaquant vedette de Tottenham, Harry Kane, souhaite quitter le club anglais, cet été, pour passer un cap et, notamment, remporter des titres. Et, selon le média britannique The Times, ce jeudi 20 mai 2021, le buteur anglais a choisi de rejoindre Manchester City lors du prochain mercato.

Harry Kane est la pièce maîtresse des Spurs. Cette saison, l’attaquant a inscrit 22 buts en Premier League et conserve les espoirs de son club d’être européen la saison prochaine. Seul bémol, le buteur vedette des Spurs n’a jamais remporté de titre avec son club, ce qui lui donne des envies de départ.

Et pour accueillir l’international anglais, ce ne sont pas les candidats qui manquent. Ces derniers jours, Kane a ainsi été annoncé dans le viseur de Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea. Mais le très sérieux The Times affirme que l’Anglais a déjà fait son choix.

En effet, le média britannique affirme que l’attaquant des Spurs a choisi de rejoindre les Citizens ! Séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur, Pep Guardiola, Kane veut signer en faveur du champion d’Angleterre, à la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Sergio Agüero, en fin de contrat.

Désormais, City doit lancer, avec Tottenham, les négociations, qui s’annoncent complexes. En effet, Daniel Levy, le président de Tottenham, ne souhaite pas se séparer de son buteur et va compliquer le dossier par tous les moyens.