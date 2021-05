Mercato: Neymar prolonge son contrat avec le PSG

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Neymar a prolongé son bail de trois saisons supplémentaires avec le club parisien. Le Brésilien est désormais lié aux champions de France jusqu’en 2025.

Pressenti depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Neymar a prolongé son contrat avec le PSG. L’attaquant parisien, lié au club français jusqu’en 2022, a signé un bail de trois saisons supplémentaires avec les Champions de France, soit jusqu’en 2025.

Avec ce nouveau contrat, Neymar va désormais toucher un salaire annuel de 36 millions d’euros. Mais, selon France Bleu, l’international brésilien (103 sélections, 64 buts) a accepté une baisse de salaire. Une réduction qui pourra être compensée avec des primes importantes en cas d’objectifs atteints.

« C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain, s’est réjoui Neymar Jr, après la signature de son nouveau contrat. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur, et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici. »

« Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire grandir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l’implication totale de nos joueurs, a souligné Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. Je suis fier de voir Neymar Jr réaffirmer aujourd’hui son engagement à long terme, jusqu’en 2025, au sein de la famille du Paris Saint-Germain, dont il continuera à ravir les fans. Nous sommes très heureux de le voir continuer à s’inscrire dans notre projet et de se trouver à nos côtés pour de nombreuses années encore. »