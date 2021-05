Mercato: Manchester United tout proche de faire revenir Cristiano Ronaldo

Selon les informations du média espagnol AS, ce samedi 22 mai 2021, Manchester United serait plus proche que jamais de rapatrier le quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo. Les Red Devils auraient lancé les grandes manœuvres pour faire revenir la star portugaise.

L’avenir de Cristiano Ronaldo refait surface toutes les semaines en Italie. Les médias affirment la volonté du quintuple ballon d’or de quitter la Juventus après une saison décevante, avec notamment une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Porto.

D’après les rumeurs, plusieurs cadors européens sont prêts à accueillir la légende portugaise dans leur effectif, mais un en particulier semble prendre de l’avance. En effet, selon les informations de AS, ce samedi, le retour du Lusitanien à Old Trafford est plus proche que jamais. Le club anglais a déjà fait savoir à la star qu’il est prêt à la rapatrier, et Cristiano Ronaldo est plus qu’intéressé.

Toujours,selon le média espagnol, l’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a même déjà discuté avec le Portugais. Le média rajoute qu’en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, il n’y a aucune option de voir le numéro 7 rester à Turin la saison prochaine. As affirme même que Cristiano Ronaldo s’en ira au Sporting après Manchester United.

Sur le papier, ce transfert semble faisable et ne coûterait pas énormément à United. La Juventus demanderait 25 millions d’euros pour l’ancien du Real Madrid, qui sait qu’il ne touchera pas les 30 millions d’euros nets actuels du côté de Manchester. Mais, la volonté du quintuple ballon d’or de rejoindre son ancien club semble très forte.