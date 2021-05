Mercato: le Real Madrid place 10 joueurs sur le marché des transferts

Le mercato estival approche et le Real Madrid prépare déjà le renouvellement de son effectif pour la prochaine saison. Selon les informations de AS, ce lundi 17 mai 2021, la direction Merengue va mettre pas moins de 10 joueurs sur le marché des transferts. On retrouve, notamment Eden Hazard et Gareth Bale sur cette liste.

Le Real a vécu une saison compliquée avec les blessures et les cas de Covid-19. L’effectif a été aussi secoué par les probables départs de Sergio Ramos et Lucas Vasquez, en fin de contrat. A une journée de la fin de la Liga, le Real prépare en coulisses le prochain mercato estival. Et, selon le média AS, pas moins de 10 joueurs vont être mis en vente, afin de dégraisser l’effectif avant d’acheter.

On retrouve sur cette liste, le Belge Eden Hazard, très décevant depuis son arrivée dans la capitale espagnol. Les dirigeants du club en ont eu marre d’attendre que Hazard retrouve son niveau et son prêt à s’en séparer dès le prochain mercato. Mais le Belge n’est pas le seul attaquant sur cette liste.

En effet, on retrouve également sur cette liste, Luka Jovic, Gareth Bale, Marco Asensio, Mariano Díaz et Borja Mayoral. À ces joueurs pour lesquels le Real Madrid compte écouter les offres cet été, viennent s’ajouter deux cadres du vestiaire, à savoir, Raphaël Varane et Marcelo. Le Français n’a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu’en 2022, tandis que le Brésilien n’est plus que l’ombre du joueur qu’il avait été par le passé.

Pour compléter cette liste, on retrouve deux milieux de terrain espagnols, Dani Ceballos et Isco. Le premier est actuellement prêté à Arsenal, mais devrait être transféré définitivement. Isco, quant à lui, est décevant depuis quelques saisons avec le club et devrait partir cet été.