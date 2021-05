Mercato: le Real Madrid fonce sur un défenseur de Ligue 2

Selon les informations de Don Balon, ce jeudi 20 mai 2021, le Real Madrid serait très intéressé par la signature du défenseur de Valenciennes, Ismael Doukoure. La Casa Blanca veut anticiper le possible départ de Raphaël Varane.

La saison est pratiquement arrivée à son terme et les clubs préparent déjà, en coulisses, leur effectif pour la saison prochaine. C’est le cas du Real Madrid, qui pourrait perdre plusieurs joueurs, lors du prochain mercato, notamment en défense. Sergio Ramos et Raphaël Varane sont plus que jamais sur le départ, et le club prépare déjà leur succession.

Si, d’après les rumeurs, la direction madrilène a déjà quasiment bouclé le dossier David Alaba, qui va rejoindre le club espagnol, cet été, la cellule de recrutement du Real s’intéresse à un autre profil de joueur, moins glamour cette fois-ci.

En effet, selon les informations de Don Balon, le champion d’Espagne en titre tient la corde pour arracher la signature d’Ismaël Doukouré (17 ans), jeune défenseur de Valenciennes, en Ligue 2 française.

Auteur de bonnes performances avec son club, cette saison, le défenseur central, né à Lille, pourrait rejoindre la capitale espagnole, contre un chèque de 3 millions d’euros, alors que le FC Barcelone ou encore Manchester United sont également sur les rangs pour l’enrôler.