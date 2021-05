Mercato: le Barça lâche le dossier Erling Haaland

Annoncé comme la priorité du Barça, Erling Haaland ne sera pas recruté par le club catalan, cet été, selon les informations de TV3.

Erling Haaland s’éloigne-t-il du Barça? L’attaquant du Borussia Dortmund, auteur de 39 buts, cette saison, a remporté la Coupe d’Allemagne avec son club, avant de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Un bilan élogieux, qui a fait grimper la valeur marchande du géant norvégien et renforcer les dirigeants de la BVB dans leur volonté de garder leur star.

Courtisé par les cadors européens, notamment anglais et espagnols, l’avant-centre de 20 ans vaut, en effet, très cher, et peu de clubs peuvent se l’offrir dans le contexte actuel. Selon les informations de TV3, le Barça, de son côté, aurait renoncé à recruter l’international norvégien, cet été.

Selon le média, le club catalan, au vu de sa situation financière actuelle, ne peut pas se permettre de s’offrir l’attaquant, estimé à plus de 150 millions d’euros, sans parler du salaire du joueur et des primes réclamées par son agent, Mino Raiola, et son père.

D’après TV3, la priorité de Joan Laporta est de boucler la prolongation de Lionel Messi et ainsi revenir à la charge pour Haaland, en 2022, quand le joueur disposera en plus d’une clause libératoire, fixée à 75 millions d’euros.