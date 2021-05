Mercato: Kylian Mbappe s’éloigne du Real Madrid

Selon les informations de Marca, ce jeudi 27 mai 2021, le Real Madrid aurait fait un pas en arrière dans le recrutement de Kylian Mbappe, cet été. En cause, le refus catégorique du PSG de discuter d’un transfert de son joueur lors du mercato estival.

Ce n’est plus un secret, Florentino Perez, le président du Real Madrid, a fait de Kylian Mbappe sa cible prioritaire pour le prochain mercato. Mais le dossier a évolué et les Merengue ne sont plus aussi sûrs de pouvoir recruter l’attaquant parisien.

En effet, selon les dernières informations du quotidien madrilène Marca, ce mercredi, les conditions nécessaires pour envisager le transfert du jeune français sont loin d’être réunies. Le quotidien sportif espagnol avance que, quelle que soit la décision de l’international tricolore sur son envie de rester ou non, le PSG se montrera inflexible et n’ouvrira pas la porte à une quelconque négociation, cet été.

Marca va même plus loin, en affirmant que le Real se serait déjà rabattu sur l’autre prodige du moment. La Casa Blanca a, en effet, décidé d’avancer ses pions et d’accélérer pour Erling Haaland (20 ans), récemment élu joueur de l’année en Bundesliga, après sa saison de haute volée avec le Borussia Dortmund.

Cette information est, d’ailleurs, confirmée par As, qui rappelle les excellentes relations commerciales entre le Real et le BVB. Ce serait donc un total retournement de situation dans les projets estivaux de Florentino Pérez. Affaire à suivre…