Mercato Dortmund: Haaland plante le Barça et le Real

Annoncé un peu partout en Europe, notamment au PSG, au Real et au Barça, Erling Haaland ne bougera pas du Borussia Dortmund, cet été. L’attaquant norvégien a annoncé qu’il ira au bout de son contrat avec le club allemand.

Erling Haaland ne quittera pas le Borussia Dortmund, cet été. L’attaquant norvégien, auteur de 41 buts, toutes compétitions confondues, cette saison, sera l’une des têtes d’affiche du prochain Mercato. Mais avec sa valeur marchande très élevée, plusieurs cadors européens peuvent attendre l’été 2022 où sa clause libératoire reviendra à 75 millions d’euros, pour se l’offrir, surtout que son club a toujours martelé qu’il ne vendrait pas son joueur, cette saison.

Dans un entretien accordé à la chaîne norvégienne ViaPlay, Haaland a été interrogé sur la ferme volonté du BvB de le conserver. « (…) j’ai un contrat pour quelques belles années, donc je suis respectueux de ce contrat », a-t-il répondu. Une manière pour lui de dire qu’il ne forcerait pas son départ du club allemand.

Malgré une saison un peu difficile, le Norvégien a remporté la Coupe d’Allemagne avec son club, avant de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Un bilan élogieux pour le jeune joueur de 20 ans. « Comme je l’ai déjà dit, je suis un grand fan de la Ligue des champions et je pense que tout le monde le sait. C’était un soulagement qu’on se qualifie pour cette compétition, la saison prochaine, c’était vraiment important« , a-t-il reconnu.

Enfin, Haaland a aussi évoqué ses rêves pour la suite de sa carrière : « Je suis un mec simple. Quand j’aime quelque chose, je veux juste en avoir plus. Quand je marque un but, je cours toujours après le suivant. J’ai de grands rêves. Je viens juste de remporter mon premier trophée majeur et c’était génial. Donc j’en veux d’autres« .