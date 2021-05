Mercato: David Alaba est un joueur du Real Madrid (officiel)

Libre depuis son départ du Bayern Munich, cet été, David Alaba s’est officiellement engagé avec le Real Madrid. Le club a annoncé la nouvelle, ce vendredi 28 mai 2021.

La révolution démarre fort au Real Madrid. La direction madrilène compte frapper fort lors du mercato estival, et le club vient de s’offrir sa première recrue. C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. La Casa Blanca vient d’annoncer, ce vendredi, la signature de David Alaba (28 ans), qui vient libre du Bayern Munich. L’emblématique défenseur bavarois a paraphé un bail de 5 années et est donc désormais lié au club de la capitale espagnole jusqu’en 2026.

« David Alaba (Vienne, Autriche, 24/06/1992) est un nouveau joueur du Real Madrid. […] Avec le Bayern, il a joué 431 matchs, devenant l’étranger avec le plus de matchs de l’histoire du club. En outre, Alaba a fait partie de l’équipe de l’UEFA de l’année à trois reprises et a été élu footballeur autrichien de l’année à sept reprises, une sélection avec laquelle il disputera le prochain championnat d’Europe », indique le communiqué publié par le Real Madrid.

La nouvelle recrue des Merengue débarque à Madrid avec un palmarès long comme le bras. En effet, avec le Bayern, l’Autricien a remporté 2 Ligues des Champions (2013, 2020), 2 Supercoupes de l’UEFA (2013, 2020), 2 Coupes du Monde des clubs (2013, 2020), 10 titres de champion en Bundesliga (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021), 6 Coupes d’Allemagne (2010, 2013, 2014, 2016, 2019 et 2020) ainsi que 4 Supercoupes d’Allemagne (2010, 2016, 2018 et 2020).

Une sacrée expérience, que l’ex-joueur du Bayern va mettre à contribution, pour aider le Real Madrid à retrouver sa place au sommet du football européen. Connaissant la voracité de Perez pour ce mercato, plusieurs autres signatures devraient suivre dans les prochaines semaines.