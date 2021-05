Marché financier régional: le Togo lève 22 milliards de FCFA

A la quête de 20 milliards de FCFA sur le marché financier régional, le Togo a mobilisé vendredi, 22 milliards de FCFA, a annoncé samedi, le gouvernement togolais.

Le Togo a levé un nouveau fond sur le marché financier régional. Selon les autorités togolaises, le pays a levé une nouvelle somme estimée à 22 milliards de FCFA. L’opération, qui s’inscrivait dans le cadre de la relance post-covid, s’est soldée par un nouvel engouement des investisseurs.

A lire aussi: Togo: catastrophe dans la production cotonnière

Plus de 56 milliards de soumissions ont été enregistrés pour un taux de couverture de 283%. Les obligations, émises dans le cadre de la relance post-covid, ont une valeur nominale de 10 000 FCFA et disposent d’une maturité de 07 ans, pour un taux d’intérêt annuel de 6%. Les ressources mobilisées permettront d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’État, et relancer l’activité économique impactée par la pandémie.