Marché financier de l’UEMOA: le Bénin veut lever 60 Milliards de FCFA

Le Bénin émet, ce Jeudi 27 mai 2021, des Obligations assimilables du trésor (OAT) sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). C’est la première levée de fonds du gouvernement installé, le mercredi 26 Mai, par le président Patrice Talon.

Le régime de la rupture renoue avec les emprunts sur le marché financier de l’espace UEMOA. Ce serait à la faveur d’une émission, ce jeudi 27 Mai 2021, d’Obligations assimilables du trésor (OAT) sur la place financière de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Soixante Milliards de francs CFA, c’est le montant mis en adjudication. Cette Obligation assimilable du trésor (OAT) de 3 ans arrive à échéance le 28 mai 2024. Le taux d’intérêt est de 5,25% et la date de valeur fixée au 28 mai 2021.

Pour ce qui est de la valeur nominale unitaire, elle est de 10 mille francs Cfa. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance. Le payement des intérêts se fera à un taux de 5,25% l’an, dès la première année.

La levée fréquente de fonds par le Bénin, sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), est souvent mal perçue par l’opposition, qui crie à l’endettement du pays.

Mais, pour le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, on ne prête qu’aux pays, qui sont capables de rembourser. Ainsi, pour ce second mandat, le Bénin sera encore certainement très présent sur le marché financier de l’espace UEMOA.