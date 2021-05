Manchester United: la somme folle que font perdre les supporters au club

Depuis le projet de la Super Ligue, la fracture entre Manchester United et ses supporters est évidente. Les fans ne décolèrent toujours pas et les derniers incidents à Old Trafford ont fait perdre plus de 200 millions d’Euros au club anglais, annonce The Guardian, ce 10 mai 2021.

La Super Ligue continue de faire des ravages dans le football. Après les sanctions récemment annoncées par l’UEFA contre 9 des clubs engagés dans ce projet, dont Manchester United, c’est au tour des supporters du club anglais de punir les Red Devils.

La cassure entre Man U et ses supporters, depuis l’annonce de la Super Ligue, est évidente. Les fans des Red Devils ont même pris d’assaut récemment le centre d’entraînement des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, faisant même remporter leur match contre Liverpool.

Une telle situation a d’énormes conséquences sur les finances de Manchester United. En effet, selon les informations de The Guardian, le club anglais n’a pas pu bénéficier d’un nouveau contrat d’achat de kits d’entraînement d’une valeur de 229 millions d’euros sur 10 ans.

La société The Hut Group, avec qui les Reds avaient ce contrat, s’est inquiétée de la campagne de boycott des partenaires commerciaux du club, menée par les supporters, pour protester contre le propriétaire, Glazer.

Toujours, selon The Guardians, plusieurs autres sponsors pourraient suivre le mouvement. Une situation qui va totalement devenir ingérable pour le club anglais, qui doit déjà faire face à la crise créée par le coronavirus. Pour rappel, les fans réclament le départ des propriétaires actuels de Manchester United, la famille Glazer.