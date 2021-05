Manchester United: Edison Cavani a prolongé (officiel)

L’attaquant uruguayen, Edinson Cavani, a décidé de prolonger d’un an à Manchester United, où il est arrivé en octobre dernier. Le club l’a annoncé sur son compte Twitter, ce lundi 10 mai 2021. Le joueur de 34 ans est désormais lié aux Red Devils jusqu’en 2022

La nouvelle vient d’être officialisée par le club mancunien. A quelques semaines de la fin de son contrat à Manchester United, Edinson Cavani (34 ans) a décidé de prolonger d’une année chez les Red Devils, jusqu’au 30 juin 2022.

