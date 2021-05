Manchester City vs PSG: un forfait de taille pour Pep Guardiola

Vainqueur 2-1 à l’aller, Manchester City affronte le PSG, ce mardi soir, dans l’espoir de valider sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. Une rencontre que ne disputera pas Eric Garcia, malade.

En ballottage favorable après sa belle victoire au Parc des Princes, Manchester City accueille le PSG, ce mardi, pour la phase retour des demi-finales de la Ligue des champions. Les Cityzens n’ont besoin que d’un nul pour atteindre la finale, un stade qu’ils n’ont jamais atteint de toute leur histoire.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola sera privé de son défenseur Eric Garcia. Le jeune international espagnol, courtisé par le Barça, est forfait pour ce match. « Il est malade en ce moment et c’est le seul. Sinon, tout le monde va bien », a confié l’entraineur des Skyblues, ce lundi, en conférence de presse.

Le technicien espagnol a, par ailleurs, évoqué ce match qu’il refuse de voir comme un match gagné d’avance. « On va essayer de minimiser le danger, a-t-il indiqué, sans surprise. Je ne veux pas trop en parler car je sais qu’ils peuvent changer leur tactique, leur entraîneur est très intelligent. Il faut bien attaquer et être patient, marquer des buts et essayer de gagner le match ».