Man City: le héros, Mahrez, réagit après la qualification

Manchester City s’est brillamment qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant le PSG lors de la demi-finale retour de la C1 (2-0), ce mardi 4 mai 2021. Héros du soir avec un doublé, l’Algérien Ryad Mahrez a savouré cette qualification au coup de sifflet final.

Le choc tant attendu entre City et Paris lors des demi-finales de la Ligue des Champions n’aura finalement pas eu lieu. Cette confrontation a largement tourné à l’avantage des Anglais avec deux victoires sur les deux matchs.

L’un des principaux artisans de cette qualification des Citizens en finale est l’Africain Riyad Mahrez. L’attaquant de CIty a inscrit un but au match aller, et un doublé au match retour, ce mardi, pour permettre à son équipe de se hisser pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions.

Après la victoire des siens, hier, l’Algérien était heureux de cette qualification et l’a savourée en zone mixte.

« Je pense que c’est mérité sur les deux matchs. On mérite de passer, on a su être efficaces au moment où il fallait. On a été moyens en première période mais on a su relever le niveau ensuite, on peut mettre trois ou quatre buts. Après ils ont perdu leurs nerfs, ils ont pris un rouge, ça nous a un peu facilité la tâche », a analysé l’ancien Havrais pour RMC Sport.

Désormais, Mahrez et les siens sont tournés vers la finale où ils tenteront de décrocher la Coupe aux grandes oreilles pour la première fois de leur histoire. Les Citizen seront opposés au Real Madrid ou à Chelsea, qui s’affronte ce mercredi pour décrocher la dernière place pour la finale.