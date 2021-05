Man City: cigare à la main, Guardiola célèbre le sacre en Premier League (vidéo)

Près d’une semaine après l’officialisation du titre de champion d’Angleterre, Manchester City a organisé une petite fête, ce lundi 17 mai 2021. L’occasion pour l’entraîneur des Cityzens, Pep Guardiola, de se lâcher complètement pour la célébration du titre, avec une cigare à la main.

Habituellement très calme, l’entraîneur catalan, cigare aux lèvres et enjoué, a été filmé en train de chanter le titre « Don’t look back in anger » des frères Gallagher (Oasis), supporters bien connus des Cityzens. Un Guardiola nettement plus détendu que celui qu’on connaît habituellement, le visage pensif et en pleine réflexion au bord du terrain.

