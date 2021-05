Mali – Président Bah N’Daw et Société civile: concordance totale sur la nécessité d’une transition réussie

Le président malien, Bah N’Daw, et la société civile ont mis l’accent sur la nécessité d’une transition réussie au Mali. C’était à l’occasion d’une rencontre entre le chef de l’Etat et le Conseil National de la Société civile du Mali.

Vendredi 7 mai, le président Bah N’Daw a reçu au Palais de Koulouba, le Conseil National de la Société civile du Mali, dans le cadre du dialogue social avec les forces vives de la nation. Cette séance, qui a pris fin sur une note de satisfaction partagée, a été le moment opportun pour le président du Conseil National de la société civile, Bouréima Allaye TOURE, d’insister sur la nécessité d’une transition réussie au Mali.

A lire aussi: NTIC: l’entreprise chinoise Huawei veut mettre son expertise au service du Mali

« Les acteurs de la société civile ont une volonté réelle de jouer pleinement et de manière constructive leur mission dans ce contexte de transition, en apportant de la matière d’enrichissement à l’action gouvernementale et d’œuvrer de toutes ses forces pour que l’indispensable dialogue inclusif sied», a-t-il fait savoir.

Le Conseil National de la société civile et les forces vives de la nation expriment leur volonté pour une transition réussie et stable, a-t-il rappelé. De son côté, Bah N’Daw a exprimé son attachement au processus de la transition et à l’apaisement du pays, avant d’inviter le Conseil National de la société civile et les forces vives de la nation à prier pour le Mali.