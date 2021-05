Mali: l’ex-président nigérian, Goodluck Jonathan, reçu par les autorités de transition

L’ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) dans la crise politique malienne, effectue, depuis dimanche 9 mai, une visite de 3 jours dans la capitale malienne, Bamako.

Au Mali, les autorités de transition dominées par les militaires ont rendu publique, jeudi 15 avril, la date des prochaines élections présidentielle et législatives. Au lendemain de la publication de ce calendrier électoral, qui doit mettre fin à la transition déclenchée après la chute du régime d’IBK, le médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) dans la crise politique malienne, s’est rendu, dimanche, à Bamako pour une mission de suivi de la gestion de la transition.

Le Premier ministre malien, Moctar Ouane, a reçu, ce lundi, à Bamako, l’ancien Président nigérian, a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué publié sur sa page Facebook. « Si aucune préoccupation particulière ne motive la présente mission de l’Organisation sous-régionale, le Président Goodluck Jonathan et sa délégation inscrivent leur présence dans le cadre des consultations régulières pour le suivi du processus de transition en cours au Mali », précise le gouvernement dans le communiqué.

La délégation a été informée « des progrès considérables accomplis depuis sa dernière mission », rapporte la même source, citant, entre autres, « l’adoption du Plan d’action du gouvernement (PAG), la publication du chronogramme des élections et la mise en place du Comité d’Orientation Stratégique, un organe consultatif inclusif qui œuvre pour la réussite des réformes ».

« Nous sommes venus nous entretenir avec les autorités intérimaires, les acteurs de la société civile et le monde politique malien. Le gouvernement avance de façon satisfaisante sur les activités. Nous avons estimé qu’il ne faut pas attendre que les choses se dégradent pour venir faire le suivi. », a déclaré l’ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, à VOA Afrique.

Les militaires maliens devraient avoir rendu le pouvoir aux civils d’ici mi-2022. Les premiers tours de la présidentielle et des législatives auront lieu le 27 février 2022, et d’éventuels seconds tours respectivement les 13 et 20 mars. Ce double scrutin vise à rendre le pouvoir aux civils après le coup d’État militaire d’août dernier.