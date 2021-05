Mali: les 9 motifs d’Assimi Goita pour retirer les prorogatives de Bah N’Daw et de Moctar Ouane

En conférence de presse, mercredi 26 mai 2021, le Commandant Baba Cissé (Conseiller spécial du Vice-président, le Colonel Assimi Goita) a dressé une liste des 9 motifs, qui ont permis au Vice-président de la transition de retirer les prorogatives du président de la transition, Bah N’Daw, et de son Premier ministre, Moctar Ouane.

Selon les arguments brandis par le Commandant Baba Cissé, le Vice-président Assimi Goita a notamment été empêché dans les initiatives, qu’il a prises dans le sens du renforcement de la sécurité du Mali, qui a pourtant d’énormes défis sécuritaires à relever.

Aussi, souligne le commandant, les poursuites contre les personnes, ayant détourné les fonds alloués à la Loi d’orientation et de programmation militaire ( LOPM ), après la diligence d’un audit, n’ont pas été effectives. En plus, Assimi Goita n’a pas été associé à la formation du nouveau gouvernement.

« Lorsqu’ils ont choisi les membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense et celui de la Sécurité, ils n’ont pas consulté le Vice-président, alors qu’il est celui qui est chargé des questions de défense et de sécurité, conformément à la charte », a déclaré le Commandant Baba Cissé.

Ci-dessous, les 9 motifs avancés par le camp d’Assimi Goita:

1- À chaque fois que le Vice-président Assimi Goita a pris des initiatives allant dans le sens du renforcement de la sécurité de nos concitoyens, il en était empêché par le Président Bah N’daw, officiellement et officieusement.

2- Quand le Colonel Assimi Goita a demandé que soient poursuivies les personnes, qui ont détourné une partie de l’argent destinée à la Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM ), après la diligence d’un audit, il n’a pas été entendu.

3- Lorsque le Vice-président a demandé à ce qu’une enquête soit ouverte pour poursuivre les délinquants en col blanc du régime IBK, cela ne s’est pas fait, il a été bloqué dans son initiative par Bah N’daw.

4- Lorsque le Président a reconduit le PM, il l’a fait sans avoir consulté au préalable Assimi Goita, alors qu’il aurait dû le faire, conformément à la charte.

5- Lorsqu’ils ont choisi les membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense et celui de la Sécurité, ils n’ont pas consulté le Vice-président, alors qu’il est celui qui est chargé des questions de défense et de sécurité, conformément à la charte.

6- Bah N’daw et Moctar Ouane ont nommé des ministres à la Défense et à la Sécurité, alors qu’ils n’ont pas la maîtrise du terrain et n’ont absolument aucun lien avec les hommes qui sont au front.

7- Les hommes qui sont au front ont le regard tourné vers Assimi Goita qui, à chaque fois qu’il a essayé d’améliorer leurs conditions, a été bloqué par Bah N’daw.

8- Le président bloquait Assimi dans toutes ses initiatives. Cela aurait pu avoir comme conséquence la démoralisation des troupes.

9- La situation était telle qu’il fallait agir pour redresser la transition et pouvoir tenir les élections, selon le chronogramme et le calendrier prévus.