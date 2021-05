Burkina Faso: plusieurs enfants « terroristes » arrêtés au centre-nord du pays

Au Burkina Faso, un groupe d’enfants, se faisant passer pour des terroristes, a été mis aux arrêts par la Police nationale dans la région du centre-nord du pays.

Ils sont au total trois enfants, dont un écolier, un berger et un boucher, et dont l’âge est compris entre dix (10) et quatorze (14) ans, tous résidant à Daouirba dans la commune de Tougouri, à s’adonner à des actes d’intimidation à caractère terroriste.

Après avoir acquis une carte SIM téléphonique avec la Carte nationale d’identité burkinabé (CNIB) d’un de leur grand frère, âgé de vingt-cinq (25) ans, ils prenaient du plaisir à menacer, par téléphone, une enseignante de quitter le village sans délai, au risque de subir la colère des soi-disant terroristes qu’ils prétendaient être. Ils ont réussi à semer la psychose dans le village de Daouirba et environs, les 19 et 20 mai 2021.

Ils estimaient être des enfants de terroristes majeurs et que leurs parents leur auraient cédé quelques armes pour s’occuper des « petits villages ». Pour ce faire, ils comptaient attaquer le village de Daouirba et invitaient l’enseignante à informer la population dudit village, à quitter la localité avant 72h.

A la suite des investigations, le Commissariat de Police de District de Tougouri, en collaboration avec le service régional de la Police judiciaire du centre-nord (SRPJ-CN), a pu mettre la main sur ces enfants et leur grand frère, dont la CNIB a servi à l’achat de la carte SIM. La police a, par ailleurs, rassuré la population de la localité et l’a invitée à vaquer sereinement à ses occupations.