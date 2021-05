Lutte contre le terrorisme international: « Le Tchad et la Russie dans la même tranchée »

Dans une interview accordée à RIA Novosti, le ministre tchadien de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, a déclaré que le Tchad et la Russie « sont dans la même tranchée », dans la lutte contre le terrorisme international.

Les relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie seront renforcées, notamment, au volet économique et militaire. Au plan sécuritaire, les deux pays sont dans la même dynamique de lutte contre le terrorisme international. Le Tchad et la Russie « sont dans la même tranchée », dans la lutte contre le terrorisme international, a déclaré le ministre tchadien de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibni Oumar.

A lire aussi: Félix Tshisekedi: « Ce qui s’est passé au Tchad n’est pas un coup d’Etat, c’est un assassinat »

« Nous sommes dans la même tranchée avec la Russie, parce que nous avons autrefois souffert du même ennemi, des groupes islamistes extrémistes, qui ont ciblé à la fois le Tchad et la Russie », a expliqué le ministre. Mardi, le président Vladimir Poutine a réitéré le soutien de la Russie au Tchad, notamment pour la formation du personnel, y compris pour les forces armées.

« Le renforcement des liens politiques et économiques, entre la Russie et la République du Tchad, répond aux intérêts des deux États. Les entreprises russes fournissent des machines, des équipements et d’autres produits industriels nécessaires à la modernisation de l’économie du Tchad », a déclaré le chef d’Etat russe. « Nous continuerons à fournir une assistance à votre pays par le biais du Programme alimentaire mondial de l’ONU, de former du personnel national, y compris pour les forces armées », a précisé Vladimir Poutine.